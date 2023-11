Football: Sans Guirassy, Stuttgart cale encore à Heidenheim

Dimanche, sous un crachin constant pendant les 90 minutes, les hommes de Sebastian Hoeness ont touché la barre transversale sur un coup franc à l'entrée de la surface d'Angelo Stiller (38e) et ont raté un penalty par Silas juste avant l'heure de jeu (57e). Mais en face, Heidenheim a trouvé à deux reprises la transversale d'Alexander Nübel, à chaque fois sur des corners tirés par Jan Niklas Beste et repris de la tête par Jan Schöppner (17e) et Benedikt Gimber (43e).