Football: Sans solution, Lyon n'arrive toujours pas à gagner en Ligue 1

L'Olympique lyonnais d'Alexandre Lacazette (à gauche) et Mahamadou Diawara (à droite) ne parvient pas à s'extraire de sa spirale négative. AFP

Lyon est toujours dernier et sans victoire après le match nul concédé sur sa pelouse contre Metz (1-1), dimanche lors de la 11e journée de Ligue 1. Les Lyonnais n'ont pas offert une première victoire à Fabio Grosso, leur entraîneur, qui a reçu 12 points de suture à la suite du caillassage de leur car le 29 octobre, et auquel les supporters ont rendu hommage au Groupama Stadium.

L'OL aurait même pu perdre à cause d'un superbe enchaînement de Jallow (77e), mais il a emballé la fin de match pour recoller par Alvero (84e). Lyon reste 18e du championnat avec 4 points. «La situation est telle que l'on est derniers et on ne va pas se mentir à dire que l'on va jouer l'Europe», a reconnu le défenseur Clinton Mata.

Plus tard dans l'après-midi, Le Havre s'est imposé chez le Toulouse (1-2) de Vincent Sierro. Le milieu fribourgeois a entamé la rencontre sur le banc pour la deuxième fois consécutive et est entré en jeu à la 76e minute. Son équipe a sombré face au promu après avoir ouvert le score par Dallinga, qui s'était rattrapé d'un penalty manqué (51e). Le HAC a été beaucoup plus entreprenant en fin de rencontre, se créant une multitude d'occasions et Bayo a inscrit un doublé (82, 90+5).

Le match a été interrompu de longues minutes en seconde mi-temps, à cause de l'alarme du Stadium qui a retenti en raison des fumigènes. Ceux-ci ont causé une nouvelle interruption de jeu en toute fin de rencontre.

Au classement, Le Havre (7e avec 14 points) distance son adversaire du jour, 14e avec 11 points.

Bonne opération aussi pour Reims qui, grâce à un but d'Ito après un débordement sur l'aile gauche de Daramy (75e), est allé battre le Nantes d'Eray Cömert (titulaire et remplacé à la 83e) à la Beaujoire (0-1) et grimpe à la 4e place, à égalité de points avec Monaco qui reçoit Brest (17h05).

A la Meinau, le Strasbourg de Patrick Vieira a pour sa part été tenu en échec par Clermont (0-0), avant-dernier (6 points), et se classe 12e (12 points). Les Alsaciens ont pensé ouvrir la marque avant une invalidation pour hors-jeu (73e). Dans la foulée, leur latéral Marvin Senaya a été exclu.