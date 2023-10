Football: Scott McTominay, au nom d’Alex Ferguson

Manchester était mené 0-1 à Old Traffod quand McTominay est entré en jeu à la 87e minute. Non content d’égaliser à la 93e minute, l’Écossais a inscrit le but de la victoire au bout du temps additionnel (97e).

«C’est un moment magique, a déclaré McTominay, après le match. Je suis très content, cette victoire était plus qu’importante. Aujourd’hui, c’est moi, mais je pense que ça aurait pu être quelqu’un d’autre. On traversait une période difficile, il fallait en sortir. J’espère qu’on va pouvoir construire autour de ce succès.»

Manchester United a donc refait le coup de 1999, lorsque Teddy Sheringham (91e) et Ole Gunnar Solskjaer (93e) avaient retourné la situation en faveur des Mancuniens, dans le temps additionnel de la finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich (de 0-1 à 2-1, déjà). De là est née l’expression «Fergie Time», en référence à Alex Ferguson, manager mythique des Red Devils (13 titres et 2 Ligues des champions).

McTominay a de surcroît choisi de s’illustrer au lendemain de l’annonce du décès de Cathy Ferguson, épouse de Sir Alex. «Tout le monde à Manchester United présente ses plus sincères condoléances à Sir Alex Ferguson et à sa famille pour le décès de Lady Cathy. Lady Cathy a été une épouse, une mère, une sœur, une grand-mère et une arrière-grand-mère bien-aimée, et une tour de force pour Sir Alex, tout au long de sa carrière», a écrit le club sur Twitter, vendredi.