Women's Champions League: sept Suissesses en lice

Qui succédera au FC Barcelone? Les premiers matches de la phase de groupes de la Ligue des championnes débutent ce mardi, à 18h45. Pour la première fois depuis le changement de format de la compétition en 2021, aucun club suisse n’a réussi à s’inviter à la table des seize prétendants à la victoire finale. Il y a deux ans, Servette Chênois avait constaté à ses dépens tout l’écart qu’il y avait avec des écuries comme Chelsea, Wolfsburg, et la Juventus, terminant dernier du classement avec six défaites et 0 but marqué. L’an dernier, le FC Zurich, même s’il avait trouvé le chemin des filets à deux reprises, n’avait pas réussi à inscrire le moindre point. Cette année, les Zurichoises ont été balayées par l’Ajax Amsterdam en barrages (défaites 0-6 et 2-0).



Il ne faudra pas compter sur Ana-Maria Crnogorcevic pour remporter une 4e fois ce prestigieux trophée. La Bernoise, titrée avec Francfort en 2015, puis avec le Barça en 2021 et 2023, a dû quitter la Catalogne cet été, et son nouveau club, l’Atlético Madrid, n’est pas qualifié. Demi-finalistes avec Arsenal l’an dernier, la capitaine de la Nati Lia Wälti et la latérale Noelle Maritz n’y participeront pas non plus. Les Gunners ont été surpris en qualification par le Paris FC. L’ancien club de Coumba Sow et Eseosa Aigbogun a ensuite réalisé un autre exploit, en sortant en barrages Wolfsburg, qui avait atteint la finale à six reprises lors des dix dernières saisons, dont la saison dernière.