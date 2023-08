Football: Sergio Rico sort de l'hôpital et veut retrouver les terrains

Le gardien remplaçant du Paris Saint-Germain, Sergio Rico, est sorti vendredi de l’hôpital Virgen del Rocío de Séville, près de trois mois après son grave accident avec un cheval , exprimant son souhait de retrouver les terrains. L’Espagnol de 29 ans, visiblement amaigri et ému, a quitté l’hôpital peu après midi, et s’est exprimé auprès des journalistes qui l’attendaient.

«Je me suis réveillé ici à l’hôpital et, grâce à Dieu, aujourd’hui je me sens très ému, très heureux», a déclaré Rico, en quittant l’hôpital. Le gardien du PSG, qui a remercié sa famille pour son soutien, «espère être bientôt disponible et se rétablir jour après jour pour reprendre le football».