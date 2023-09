Football: Servette Chênois décroche un succès convaincant face à GC

Maéva Clemaron, ici face à Saint-Gall en octobre 2022, a ouvert le score en faveur de Servette Chênois face à Grasshopper ce samedi. Bastien gallay

Un premier test réussi avec mention. En dominant Grasshopper 3-1 samedi à la Fontenette, Servette Chênois a récolté un troisième succès consécutif en championnat. Après avoir été surpris par Lucerne en ouverture (1-1), puis avoir dominé Aarau (0-3) et Rapperswil (3-0), le SFCCF version Jose Barcala rencontrait pour la première fois une équipe du haut de tableau de Super League. Et, notamment avec une Maeva Clémaron omniprésente, les Genevoises ont livré leur meilleure performance depuis le début de l'exercice. «On a réalisé un super match, l'état d'esprit était très bon et on est contentes d'avoir marqué au moins trois buts. Le travail commence à payer», a résumé Sandrine Mauron.

Les Grenat ont démarré la rencontre pied au plancher, mettant régulièrement hors de position les Zurichoises. «On est chez nous, explique la milieu de terrain vaudoise. On voulait montrer qui on est.» Therese Simonsson a manqué de réalisme en position idéale (4e), Clémaron a touché la barre (7e) et Imane Saoud a perdu son face-à-face avec la gardienne adverse (10e). Mais sur la continuité de l'action, la milieu de terrain française a finalement permis à ses couleurs d'ouvrir logiquement le score d'un joli lob (11e).

À défaut de pouvoir doubler la mise, malgré un dégagement sur le poteau d'Emma Egli sauvant devant Saoud (17e), les Servettiennes ont concédé l'égalisation sur la première réelle opportunité de Grasshopper, qui alignait 5 joueuses de 20 ans et moins au coup d'envoi. Servie sur le côté gauche, l'ancienne joueuse d'Yverdon Noémie Potier a éliminé Monica Mendes avant de centrer en retrait pour Klaudia Lefeld (26e). La Polonaise n'a laissé aucune chance à Mickaëla Bottega, qui disputait son premier match avec le SFCCF, Inês Pereira s'étant blessée en sélection cette semaine.

Deux nouveaux tests à venir

Les Genevoises ont alors mis un petit quart d'heure avant de retrouver leur football, Saoud offrant un caviar à Cassandra Korhonen, qui a parfaitement éliminé Isabel Rutishauser (42e). Supérieures dans le jeu, les protégées de Barcala ont pu se mettre à l'abri grâce à Paula Serrano, bien servie par la Suédoise (58e) pour le plus grand bonheur des 400 spectateurs. «On peut être satisfaites, conclut Sandrine Mauron. On a des objectifs cette année, mais il faut y aller étape par étape. Et on en a sûrement validé une aujourd'hui.»

Un résultat encourageant à confirmer lors de cette semaine anglaise, qui verra le SFCCF recevoir Young Boys mercredi (20h00), avant de se rendre à Saint-Gall samedi prochain (15h00), deux équipes qui étaient invaincues après les trois premières journées de Super League.