Football: Servette Chênois écrase le LS en Coupe

Elodie Nakkach a marqué le cinquième but servettien. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Il n’y a pas eu photo entre Servette et Lausanne, pour le premier derby du lac de l’histoire chez les féminines (0-9). Samedi à la Tuilière, les Genevoises, tenantes du titre, ont surclassé les Vaudoises, néo-promues en 1re ligue, pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Deux divisions d’écart et plus qu’un monde séparent le LS et le SFCCF. Les protégées de Pierre-Alain Brülhart en ont fait les frais à leurs dépens.

Les Grenat avaient pour mission de jouer chaque coup à fond et n’ont fait preuve d’aucune pitié. «On a pris cette rencontre comme un match de championnat, confie Laura Tufo. Les consignes étaient de mettre en place notre pressing, notre défense et nos combinaisons.» Après 16 minutes de jeu, l’affaire était déjà entendue. Le temps pour Malena Ortiz d’inscrire un triplé pour sa première titularisation depuis sa rupture des ligaments croisés en novembre dernier et ses premiers buts depuis le 27 août 2022.

Deuxième mi-temps plus tranquille

Physiquement, techniquement, tactiquement, les Lausannoises, qui ont pourtant fait de leur mieux, ont été dépassées à tous les niveaux en première période. À chaque accélération adverse, elles étaient submergées par la vague grenat, bien décidée à tout emporter sur son passage. Korhonen (24e), Nakkach 0-5 (29e), 35e Serrano (35e), Saoud (38e), Tufo (41e) ont encore frappé. «Après chaque goal, on n’arrêtait pas de se dire qu’on allait continuer comme ça, continuer à les enfoncer», confie la Genevoise de 22 ans.

Après la pause, les championnes en titre ont poursuivi leur domination mais ont dû attendre la 89e pour alourdir le score grâce à un penalty transformé par Ortiz. «Je ne sais pas ce qui s’est passé, analyse Tufo. Peut-être que mentalement, on n’était pas présentes. On ne peut pas se permettre de gagner la première période 8-0, et la 2e 1-0 grâce à un penalty. C’est quelque chose qu’on va devoir travailler.» La faute aussi aux parades de Kelly Zbinden et à la bravoure des Vaudoises, qui, malgré l’ampleur du score, ont continué à lutter jusqu’au bout

Les huitièmes de finale se dérouleront les 11 et 12 novembre. Servette Chênois connaîtra le nom de son adversaire le mardi 17 octobre. Le week-end prochain, le SFCCF retrouvera les terrains de Super League, avec un déplacement compliqué à Bâle. De son côté, le LS recevra les Zurichoises du FC Blue Stars.