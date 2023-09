Football: Servette renverse le Lausanne-Sport en 120 secondes

Le premier vrai derby lémanique de la saison est revenu à Servette. Indigents 45 minutes durant, et logiquement menés au score par un LS un peu plus inspiré, les Genevois ont eu l’immense mérite de se révolter après la pause. Pour s’adjuger trois points qui lui offrent une belle bouffée d’oxygène avant un déplacement périlleux à Rome, dans le cadre la Ligue Europa, jeudi.

Prudents et surtout soucieux de ne pas laisser le moindre espace à l’adversaire dans un premier temps, Servette et le LS se sont d’abord observés. Mais comme tout n’est jamais parfait, les Vaudois, qui évoluaient volontairement un peu plus bas que de coutume en abandonnant l’initiative du jeu à leurs adversaires, profitaient d’un ballon récupéré à mi-terrain pour partir une première fois en contre. Malheureusement pour eux, Diabaté, bien servi par Sène, voyait sa frappe être repoussée par Mall (7e).

Rouiller sort sur blessure

Une petite frayeur qui avait le don de secouer (un tout petit peu) Servette, qui mettait enfin davantage d’intensité dans ses offensives et pouvait inquiéter Letica par Cognat et surtout Antunes (reprise de la tête juste à côté, 14e).

Coaching gagnant

Pour réveiller son équipe, Weiler sortait Cognat et Guillemenot à la pause pour Crivelli et Kutesa. Deux changements qui métamorphosaient Servette. Beaucoup plus impliqué et déterminé, le vice-champion renversait le score en 120 secondes. Après une déviation providentielle de Letica sur son poteau sur un tir de Crivelli (49e), deux superbes frappes croisées de Stevanovic (54e) puis Kutesa (56e), qui profitaient parfaitement des largesses lausannoises au marquage, suffisaient aux Genevois pour égaliser puis prendre l’avantage.