Football: Servette mené à Lucerne à la pause

Première mi-temps en demi-teinte pour Servette qui propose du jeu et tente des choses contrairement au match de jeudi face au Slavia Prague. Crivelli et Stevanovic sont très remuants et mettent en difficulté la défense lucernoise. Mais ils font face aujourd'hui à une équipe de Lucerne attentiste mais très réaliste qui a puni les Genevois dans les 20 premières minutes. Servette doit chercher à inscrire un petit but pour relancer cette partie.