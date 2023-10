Football: Servette mené à la pause à Rome

Soyons francs: on n'assiste pas à un grand match de Coupe d'Europe. Les rythmes ne sont pas très enlevés et les occasions peu nombreuses. La faute à des Romains attentistes, minimalistes et relativement lents à la manoeuvre. Servette fait lui un très bon match, du moins sur le plan défensif et au milieu de terrain mais Servette a payé cash une erreur de marquage sur Lukaku. Les Italiens ont fait preuve de réalisme mais les Genevois doivent y croire car au vu de ces 45 premières minutes, ils ne se sont pas montrés très inférieurs à leurs adversaires.