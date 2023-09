Football: Servette va mieux, mais ne gagne pas

Pourtant, dès l’entame du match, mercredi, on a senti les hommes de René Weiler concentrés et appliqués. Bedia l’a démontré en obtenant deux occasions de but entre la 15e et la 20e minute, le portier zurichois Keller mettant son veto. C’est ensuite Stevanovic qui a menacé la défense adverse en plaçant une tête quelques centimètres au-dessus de la transversale (29e). Puis le Bosnien (37e), encore lui, de la tête, a poussé Keller à sortir un arrêt de grande classe pour garder sa cage inviolée, avant que Bedia ne fasse trembler par deux fois l’arrière-garde zurichoise.