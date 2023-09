Football: Shaqiri loin de Messi au classement des maillots vendus en MLS

Le No 10 de Xherdan Shaqiri à Chicago rencontre bien moins de succès auprès du public nord-américain que celui de Lionel Messi avec l'Inter Miami.

La Major League Soccer a révélé ce vendredi le classement des chandails de joueurs les plus plébiscités depuis le début de l’année, sans toutefois préciser le volume exact. La période étudiée s'étend du 1er janvier au 12 septembre.

Sans surprise, le septuple Ballon d’Or trône à la première place, à peine deux mois et demi après son arrivée. L’explication tient en deux facteurs facilement identifiables: sa réputation mondiale, conjuguée à des débuts idylliques (11 buts en 12 matches toutes compétitions confondues et un trophée remporté, la Leagues Cup, le premier de l’histoire de l’Inter Miami). Le podium est complété par l’attaquant brésilien de Saint-Louis City Joao Klauss et le milieu offensif de Nashville Hany Mukhtar.