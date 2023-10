Football: Sion assoit sa domination sur Xamax

Ca n’a encore rien d’une autoroute vers la Super League. Mais ce FC Sion dégage une sorte de force tranquille qui l’a de nouveau tiré d’affaire vendredi. Xamax pensait tenir son point à Tourbillon, comme d’autres avant lui. Et comme d’autres avant lui, il a imaginé l’obtenir un peu trop vite. Un contre favorable, un bon crochet, une frappe suffisamment puissante et, à dix minutes du terme du deuxième derby de la saison, Kevin Bua a offert la victoire aux Sédunois (1-0).

Qu’aurait-il été du scénario de ce duel si Xamax pouvait s’appuyer sur un centre-avant un brin plus habile que le généreux mais maladroit Soumaila Bakayoko? Sion est assez content de ne pas avoir eu à se poser la question. De nouveau poussés par un Gradin Nord quasi comble, les Valaisans se sont créé les plus belles chances de repartir avec les trois points. Ali Kabacalman doit d’ailleurs encore se demander comment son coup de tête au retour des vestiaires, en si bonne position, n’a pas terminé au fond. Conséquences minimes, puisque Kevin Bua est passé par là. Jusqu’à dimanche au moins (Thoune affrontera Vaduz) et après un tiers du championnat, Sion retrouve les commandes de Challenge League.