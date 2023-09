Challenge League: Sion gagne le derby à Xamax

Ça s'appelle retenir la leçon. Et c’est parfois plus facile après un événement aussi déstabilisant qu’une défaite 3-2 lorsqu’on a mené 0-2. Cet événement-là, Sion l’a vécu lundi face à Thoune. À 0-2, devant leur public, les Valaisans avaient tant et plus cherché à enfoncer le clou, animés de la féroce volonté de marquer les esprits. Cela s’était méchamment retourné contre eux.