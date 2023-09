Football: Sommer remporte son premier derby milanais avec l'Inter

L'Inter a marqué l'histoire du derby de la Madonnina samedi, avec une démonstration contre l'AC Milan (5-1), et a envoyé un message fort à ses autres rivaux pour le titre. Jamais, dans la longue histoire du derby milanais, l'Inter n'avait remporté cinq duels consécutifs, toutes compétitions confondues, face à l'AC Milan. C'est chose faite depuis cette 4e journée de Serie A, avec la manière, dans une 238e édition à sens unique. Il fallait remonter à mars 1974 pour trouver trace d'une déroute des Rossoneri aussi cinglante, déjà 5-1 et en championnat.

Le second but est un chef d’œuvre de Thuram (38e): trop court pour reprendre le centre d'un coéquipier sur un contre, l'international français s'est tranquillement replacé pour tromper Maignan d'une superbe frappe enveloppée.

Sous une pluie battante, l'AC Milan a réduit le score à 2-1 grâce à Rafael Leao (57e), mais Mkhitaryan a rapidement redonné deux buts d'avance aux siens (69e), avant un penalty transformé par Hakan Calhanoglu (79e) et un dernier but de Davide Frattesi (90+3e).

«On a commencé cette saison de façon incroyable et on veut continuer», a déclaré Mkhitaryan sur la plateforme DAZN. «On est tous là pour le même but, à savoir décrocher une deuxième étoile» pour le 20e titre de champion de l'histoire du club. «On était dans le match jusqu'au moment où on a concédé le troisième but. On peut mieux jouer, mais l'Inter nous a clairement été supérieur», a constaté pour sa part l'entraîneur du Milan, Stefano Pioli, dont l'équipe est 3e avec 9 points.