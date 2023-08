Football: Stade Lausanne Ouchy et Yverdon qualifiés sans trembler

Yverdon a également connu un après-midi tranquille face à une modeste formation. Les Verts se sont imposés 0-9 chez le FC Haute-Gruyère (2e Ligue). Très sérieux dès l’entame, ils ont inscrit six buts en première période par l’intermédiaire d’Aymen Mahious (5e, 21e, 34e, 38e), Mihael Klepac (10e) et Evans Maurin (19e). Néhémie Lusuena, ainsi que Ricardo Alves et Maurin ont parachevé la démonstration nord-vaudoise dans les dernières minutes (82e, 90e et 94e).