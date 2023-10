Football: Stade Lausanne Ouchy frappe un grand coup à Bâle

Stade Lausanne Ouchy a choisi le meilleur endroit possible pour signer le premier succès à l'extérieur de son histoire en Super League. Même si le FC Bâle a quitté son Parc Saint-Jacques sous les sifflets – justifiés – de son public après une prestation indigne de son prestigieux passé et de son rang, les Lausannois ont, eux, livré un match presque parfait pour décrocher trois points qui leur permettent d’abandonner pour la première fois la dernière place du classement. Une lanterne rouge qu’ils transmettent à leur voisin du Lausanne-Sport.

Le fameux choc psychologique que devait provoquer le changement d’entraîneur au FC Bâle n’a donc pas eu lieu. Loin de là, même. Avec Heiko Vogel en lieu et place de Timo Schulz à la barre du vaisseau fantôme bâlois, Anthony Braizat et ses Lausannois s’attendaient à être mis sous pression d’entrée de jeu. Il n’en a rien été. Mis à part une occasion galvaudée, en début de match (4e) par un Jovanovic un peu trop court, Stade Lausanne Ouchy a passé une première mi-temps des plus tranquilles.

Sans être aussi entreprenant que d’habitude, il a su exploiter l’un de ses quelques élans offensifs pour prendre les devants grâce à Albian Ajdini (21e). Dos au but, l’attaquant lausannois a pu ajuster, en se retournant, d’un tir précis le petit filet du but de Hitz pour placer son équipe en position idéale contre un adversaire toujours plus amorphe et justement sifflé par ses supporters. Un avantage que SLO a justifié ensuite en se procurant deux nouvelles possibilités de doubler la mise sur des frappes de Qarri puis, surtout, d’Ajdini (40e).