Football: Stade Lausanne-Ouchy giflé pour la deuxième fois de suite

Loin de se relancer et de dépasser Grasshopper au classement, comme il en avait l’intention à la veille de ce déplacement, Stade Lausanne-Ouchy a subi une seconde et pesante défaite consécutive, dimanche, dans ce stade du Letzigrund où il avait pourtant séduit, il y a quinze jours contre le FC Zurich (1-1) .

Après un premier quart d’heure bien maîtrisé par des Lausannois agressifs et conquérants, qui avaient vu leur nette supériorité - face à un adversaire terriblement fébrile et emprunté - récompensée par une ouverture du score signée Bamba d’une superbe frappe de 18 mètres (3e), personne n’aurait pu imaginer un tel naufrage collectif du SLO.

Mais comme une semaine plus tôt face à Saint-Gall à la Pontaise (trois buts concédés en neuf minutes au début de la deuxième mi-temps), un petit grain de sable a suffi pour précipiter sa chute. Au Letzigrund, il a eu le visage de Francis Momoh. Longtemps blessé, le jeune attaquant nigérian (22 ans) a d’abord profité d’une mauvaise passe à mi-terrain de Bamba pour, suite à une magnifique ouverture de De Carvalho, gagner son duel face Da Silva (26e). Puis il s'est joué de Heule sur un bon centre de Hoxha pour inscrire son premier doublé de la saison seulement deux petites minutes plus tard.

Prochaines échéances capitales

Mais comme Stade Lausanne-Ouchy a régulièrement habitué ses supporters aux petits miracles depuis une dizaine d’années, ses candidats à la relégation - Bâle et ce GC, loin d’être impressionnant depuis le début de la saison, en tête - feraient bien de croire que la dernière place, synonyme de relégation directe, n’est pas d’ores et déjà promise au SLO. Du moins jusqu’à la pause de Noël. Au cours de ce petit mois, les Lausannois joueront une grande partie de leurs espoirs, eux qui sont appelés à rencontrer coup sur coup le Lausanne-Sport, Bâle et Yverdon. Anthony Braizat a désormais une quinzaine de jours pour récupérer une majorité de ses nombreux absents et ainsi préparer au mieux une authentique mission commando, capable d’éviter à ses joueurs de sombrer avant la trêve hivernale.