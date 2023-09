Football: Stade Lausanne Ouchy se fait peur mais se qualifie en Coupe de Suisse

La première période s’est résumée à une prise de température entre deux équipes désireuses de ne pas se saborder. À ce petit jeu, SLO n’est pas passé loin de craquer en premier. S’ils ont globalement confisqué le ballon et se sont procurés la première grosse occasion dès la 7e minute, la frappe de Mahmoud contraignant Ammeter à la parade, les Lions auraient pu concéder l’ouverture du score lorsque leur portier Danny Da Silva - mis en difficulté par une mauvaise passe en retrait de Linus Obexer - effectuait un mauvais contrôle et offrait une balle de but à Jordan Gele, avant de sauver les meubles (17e).

Gharbi buteur pour ses débuts

Au bout du temps additionnel, Wil se procurait une double occasion en or: Mergim Brahimi envoyait une frappe limpide sur le poteau, avant que Da Silva s’étende de tout son long pour détourner le tir de la seconde chance signé Nikolas Muci (90e+5). Sur le corner qui suivait, Aaron Appiah s’élevait plus haut que la défense vaudoise et plaçait une tête hors de portée. Au terme d’une prolongation sans saveur, il fallait passer par les tirs au but pour déterminer un vainqueur. Le SLO s’en est le mieux sorti. S’il a justifié son statut de favori sur ce tour, il devra élever le niveau par la suite pour espérer poursuivre son parcours.