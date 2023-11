Football: Stade Lausanne-Ouchy s’incline contre plus fort que lui

Bastien Toma (à droite) se faufile dans la défense lausannoise, sous le regard de Nathan Garcia. Freshfocus

Un match de football peut parfois être bien imprévisible. Avant de répondre, peu après, à une implacable logique. Dimanche, dans un stade de la Pontaise plus acquis à la cause des visiteurs qu'à sa propre équipe, après une bonne trentaine de minutes durant lesquelles Saint-Gall avait outrageusement dominé son adversaire, il fallait être très optimiste pour imaginer autre chose que la première victoire des Brodeurs à l'extérieur de la saison.

L’équipe de Peter Zeidler avait d’ailleurs logiquement pris l’avantage grâce à la promptitude d’Akolo, plus leste que les défenseurs stadistes à profiter d’un renvoi de Da Silva (17e). Le score aurait même pu être plus sévère pour un SLO probablement émoussé par les 120 minutes disputées en semaine face à Servette et incapable d’ébaucher la moindre offensive.

A tort, Saint-Gall a alors peut-être lui aussi imaginé que trois points faciles lui tendaient les bras. Un possible excès de confiance que Liridon Mulaj se chargeait de punir doublement et non sans un certain brio. D’abord en ajustant le premier poteau de Zigi d’une frappe très précise (36e), puis en anticipant l’intervention d’un défenseur saint-gallois sur un superbe centre en retrait d’Ajdini (43e). En sept petites minutes, le SLO venait de renverser un adversaire qui avait la possibilité de rejoindre le FC Zurich à la 2e place du classement en cas de succès à la Pontaise.

Triple coup de massue

Si le SLO avait su inverser le cours de la rencontre en sept minutes, il n’en a fallu que trois de plus à Saint-Gall, au cours d’un impressionnant premier quart d’heure de seconde mi-temps, pour trouver l'ouverture à trois reprises et assommer définitivement les Lausannois. Une révolte sonnée par Isaac Schmidt. L’ancien joueur de Team Vaud rétablissait d’abord la parité sur une magnifique reprise de volée (48e) avant que Geubbels et un but contre son camp de Hajrulahu ne mettent prématurément fin au suspense.

Après avoir repris ses esprits suite à ce triple coup de massue, le SLO tentait pourtant bien de réagir mais les belles frappes d’Ajdini et Qarri étaient détournées par un défenseur alémanique (66e) puis par Zigi (68e). Pas de quoi rassurer une équipe du SLO qui voit la lanterne rouge bâloise se rapprocher à deux points seulement suite à sa victoire contre Yverdon. Une semaine avant un duel face à GC (10e) au Letzigrund qui va valoir très cher.