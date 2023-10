Football: Stuttgart en tête grâce à un triplé de Guirassy

Stuttgart prend la première place de Bundesliga suite à la victoire contre Wolfsburg et un triplé de la révélation Guirassy (3-1). Dortmund s'est également imposé contre l'Union Berlin de Urs Fischer (4-2).

Guirassy est le meilleur buteur du championnat avec 13 buts. IMAGO/Sportfoto Rudel

Un coup du chapeau, un record et la tête de la Bundesliga: l’avant-centre Serhou Guirassy a une nouvelle fois brillé samedi après-midi, offrant la victoire à Stuttgart face à Wolsfburg (3-1) et la première place du championnat à son équipe.

Grâce à ce sixième succès en sept rencontres de Bundesliga, Stuttgart réalise le meilleur début de saison de son histoire avec 18 points au compteur, et met la pression sur le Bayer Leverkusen (16 pts) et le Bayern Munich (14 pts), qui jouent dimanche après-midi à domicile, respectivement contre Cologne (15h30) et Fribourg (17h30).

Véritable machine à buts depuis le début de la saison, l’international guinéen Serhou Guirassy a inscrit en l’espace d’un quart d’heure ses 11e, 12e et 13e buts en Bundesliga, alors que son équipe a été menée 1 à 0 par Wolfsburg pendant une grosse demi-heure de jeu (entre la 34e et la 67e minute).

Il s’agit là de son deuxième triplé après sa démonstration contre Mayence, mais son premier coup du chapeau.

Il est ainsi le premier joueur du Championnat d’Allemagne avec 13 buts au compteur après sept journées. Mieux que Robert Lewandowski, qui avait marqué 11 buts à ce stade de la saison en 2019/20. Lors de sa saison record (41 buts) en 2020/21, le Polonais avait inscrit 11 buts en six matches avant d’être muet la septième journée.

Dortmund renverse l’Union Berlin

À titre de comparaison avec la saison passée, les deux meilleurs buteurs de Bundesliga, l’Allemand Niclas Füllkrug (Werder Brême) et le Français Christopher Nkunku (RB Leipzig) s’étaient arrêtés à 16 buts sur l’ensemble de la saison.

Derrière Stuttgart, Dortmund a pris la deuxième place à un point (17 contre 18) du VfB grâce à sa victoire contre l’Union Berlin d'Urs Fischer, conquise au forceps 4 à 2 dans son Westfalenstadion, après avoir été mené 1 à 0.

À domicile, le BVB a ouvert le score par son avant-centre allemand Niclas Füllkrug dès la 7e minute, mais l’Union a immédiatement recollé au score par Robin Gosens deux minutes plus tard, sur une tête contrée par Füllkrug.

Superbe but de Schlotterbeck

Puis la VAR est entrée en jeu. D’abord pour refuser un but à Alex Kral et à Füllkrug, tous deux très légèrement en position de hors-jeu, puis pour accorder un penalty aux Berlinois sur une faute de Mats Hummels et transformé par Leonardo Bonucci (31e).

Au retour des vestiaires, les Jaunes et Noirs ont fait basculer la rencontre en une douzaine de minutes.

Dortmund a égalisé d’une superbe frappe de Nico Schlotterbeck en pleine lucarne à la 49e minute, avant que la défense de l’Union ne prenne l’eau sur un contre initié par Julian Brandt, mené par Marco Reus et conclu par Brandt. La fin de rencontre a été plus sereine pour Dortmund après le but de Julian Ryerson (71e).

De son côté, Leipzig a manqué une belle occasion sur sa pelouse contre le mal classé Bochum, en manquant deux penalties par Xavi Simons et Emil Forsberg, contraint au match nul. Avec 14 points, les hommes de Marco Rose perdent du terrain sur le haut du tableau.

Augsburg, sans Vargas (non convoqué) et Mbabu (remplaçant), s'est incliné contre Darmstadt (1-2).