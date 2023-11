Football: Supporter Paris n'a plus de prix

Le Paris FC, fondé en 1969, n'est certes pas le club parisien le plus connu… Mais ses messieurs évoluent tout de même en deuxième division française, ligue dans laquelle ils sont actuellement au 16e rang.

Quant à son équipe féminine, elle est non seulement pensionnaire de première division (leader du championnat à égalité de points avec l'Olympique Lyonnais), mais elle s'est également qualifiée pour la phase de groupes de la Women Champions League, en éliminant Wolfsburg.

Pour un spectacle accessible à chacun

Le club francilien l'a annoncé sur son site internet. Les spectateurs n'auront plus besoin de payer pour aller voir leurs deux équipes professionnelles au stade Charléty. Cette opération – une première mondiale – débutera le 11 novembre et se poursuivra jusqu'à la fin de cette saison 2023-2024. À travers ce pari audacieux, le club est «désireux de proposer un dispositif innovant qui dépasse le cadre du sport pour intégrer les enjeux sociétaux».

N’est-ce pas seulement un moyen pour attirer de nouveaux spectateurs? «Au-delà de la volonté d’augmenter le niveau de fréquentation des matches, l’ambition est de renouer avec l’essence populaire du football et de proposer un spectacle ouvert à tous. Le club, qui mûrissait ce projet depuis plusieurs mois, souhaite que le spectacle sportif proposé sur le terrain puisse être rendu accessible à chacun, familles ou groupes d’amis, fan de football ou non, et ce quel que soit son âge ou sa catégorie sociale.»