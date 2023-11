Football: Sur son nuage, Harry Kane place le Bayern en tête

Harry Kane, félicité par Dayot Upamecano, réalise des débuts historiques sous le maillot du Bayern. Imago

Auteur d'un nouveau doublé, Harry Kane a placé le Bayern en tête du championnat d'Allemagne grâce à une victoire contre Heidenheim (4-2) samedi après-midi à l'Allianz Arena, en attendant le match de Leverkusen dimanche. Après 11 journées de championnat, le Bayern – toujours invaincu – prend provisoirement les commandes de la Bundesliga avec 29 points sur 33 possibles. Les hommes de Thomas Tuchel ont abandonné des points seulement contre Leverkusen (2-2) et le RB Leipzig (2-2).

Le Bayer Leverkusen peut reprendre son fauteuil de leader dimanche en cas de victoire sur l'Union Berlin (15h30), qui n'a plus pris un seul point en championnat depuis la 2e journée, fin août.

Sueurs froides

Samedi après-midi, le Bayern s'est fait quelques sueurs froides assez inutiles: après avoir mené de deux buts à la pause grâce à un doublé de Harry Kane, il a laissé Heidenheim revenir dans la partie en l'espace de 150 secondes entre la 67e et la 70e minute, sur deux erreurs.

Tim Kleindienst et Jan Niklas Beste en ont ainsi profité et permis à Heidenheim d'égaliser, avant que Raphaël Guerreiro (73e) et Choupo-Moting (85e) n'assurent une victoire munichoise en deux temps contre le promu, et novice en Bundesliga.

Cette neuvième victoire cette saison en championnat est une nouvelle fois à mettre à l'actif – en grande partie – de Harry Kane. Après une accélération de Leroy Sané sur le côté droit, l'international anglais (30 ans) a reçu la balle dos au but, s'est débarrassé de son défenseur et a placé sa frappe hors de portée de Kevin Müller (14e).

Une demi-heure plus tard, après une contre-attaque de 90 mètres où la tentative de Bouna Sarr a été repoussée par le gardien de Heidenheim, Sané a trouvé Kane au point de penalty. De la tête, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise a doublé la mise pour le Bayern (44e).

Avec 17 buts, Kane n'en finit plus d'améliorer les records en Allemagne, puisqu'aucun joueur n'avait autant marqué sur les onze premières journées de championnat. Avant cela, Robert Lewandowski en avait inscrit 16 lors de la saison 2019-2020. Les deux meilleurs buteurs de la Bundesliga la saison passée, l'Allemand Niclas Füllkrug et le Français Christopher Nkunku, s'étaient arrêtés à 16 buts après 34 journées.

En championnat, Kane restait sur un coup du chapeau à Dortmund (0-4). En Ligue des champions, il a signé son premier doublé mercredi contre Galatasaray (2-1) pour assurer au Bayern la première place de son groupe.

Guirassy décisif pour son retour

Derrière le Bayern et le Bayer, le Stuttgart de Leonidas Stergiou (remplaçant au coup d'envoi et entré à la 88e) a profité du retour de blessure de son avant-centre Serhou Guirassy pour s'imposer contre le Borussia Dortmund (2-1) et prendre la 3e place, avec 24 points. Guirassy avait manqué les deux derniers matches du club souabe, conclus par des défaites, et a inscrit le but de la victoire à la 83e minute. Avec 15 réalisations à son compteur, l'international guinéen talonne Kane au classement des buteurs.

À la 10e minute, Gregor Kobel s'est rendu coupable d'une faute dans sa surface sur Denis Undav. Le gardien suisse s'est fait justice lui-même en arrêtant la tentative de Chris Führich, devenant le premier gardien du BVB à stopper un penalty depuis octobre 2013.

Dortmund marque le pas après sa défaite la semaine dernière contre le Bayern et ne surfe pas sur sa bonne dynamique en Ligue des champions (en tête de son groupe après notamment deux victoires contre Newcastle).

Dans les autres matches de l'après-midi, Darmstadt (sans Filip Stojilkovic, absent du groupe) et Mayence (avec Silvan Widmer et Edimilson Fernandes scotchés sur le banc) n'ont pas réussi à se départager (0-0). Comme le Augsbourg de Ruben Vargas (titulaire et remplacé à la 77e) et Kevin Mbabu (remplaçant et entré à la 82e) ainsi que Hoffenheim (1-1).