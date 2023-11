Football: Thiago Silva dégomme le PSG

L’ancien capitaine du PSG, 39 ans aujourd’hui, en a remis une couche: «Il faut avant tout être respecté chez soi avant de l’être en dehors. Nous n’y sommes pas parvenus. Nous avons même fait tout le contraire: nous voulions être aimés à l'étranger, mais on n'a rien fait pour être respectés à la maison.»

Une manière comme une autre de souligner que, malgré les millions investis et les transferts des meilleurs joueurs de la planète – Mbappé, Neymar et Messi entre autres –, le PSG n’a jamais atteint son objectif avoué qui était de remporter la Ligue des champions, devant se contenter de sept titres de champion et de cinq Coupes de France.