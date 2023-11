Football: Thionville jouera en Coupe de France à 16’000 km de chez lui!

Vainqueur de la Coupe de Calédonie l’an passé, Hienghène Sport a été de ce fait qualifié pour la Coupe de France. Or, le club thionvillois avait été l’un des clubs de métropole à postuler pour aller jouer dans les territoires d’outre-mer français. Et si le tirage au sort du 7e tour des clubs de la métropole n’a pas encore été effectué, celui qui inclut des clubs lointains a été fait le 31 octobre.

Les dirigeants et joueurs de l’US Tionville Lusitanos ont donc dû s’organiser dans l’urgence. Fort heureusement, les employeurs des joueurs ont libéré ces derniers de leurs obligations professionnelles. Lundi, c’est une délégation de 16 joueurs de champ et de deux gardiens de but (plus les accompagnants) qui a pris le TGV pour l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.