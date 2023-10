Football: Tottenham conforte sa place de leader en Premier League

Heung-Min Son (à gauche) et Brennan Johnson peuvent avoir le sourire: Tottenham restera en tête de la Pemier League à l'issue de la 10e journée.

Tottenham, après une première période laborieuse, s'est imposé sur la pelouse de son voisin Crystal Palace (2-1) et a accentué son avance en tête du championnat, vendredi en ouverture de la 10e journée de Premier League.

Les Spurs portent leur invincibilité cette saison à huit victoires et deux matches nuls. Avec 26 points, ils comptent provisoirement cinq points d'avance sur Manchester City et Arsenal.

Ce succès s'est dessiné après 45 premières minutes ternes et fermées, les joueurs de l'Australien Ange Postecoglu ayant davantage de mal qu'à l'accoutumée à prendre le jeu à leur compte et se montrer dangereux. Symbole de ces difficultés inhabituelles, Tottenham n'a pas cadré le moindre tir en première période pour la première fois de la saison.

En tête après la pause

Il a fallu attendre le retour des vestiaires et un but contre son camp du malheureux Joel Ward, après un centre fort de Maddison, un des hommes en forme de ce début de saison, pour voir les Spurs passer en tête au score (53e). Et cette équipe, habituée à proposer depuis le début de saison un jeu léché avec des combinaisons rapides dans les petits espaces, a ensuite davantage contrôlé, malgré une occasion de Guehi (55e) d'égaliser.