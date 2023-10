Football: Tottenham prend provisoirement la tête de la Premier League

Micky van de Ven fêté par ses coéquipiers Destiny Udogie, Cristian Romero et Pape Matar Sarr.

Tottenham, à dix en seconde période, s’est imposé 1-0 chez le promu Luton, samedi, un sixième succès cette saison pour les Spurs qui prennent les commandes de la Premier League avant l’affiche entre Manchester City et Arsenal, dimanche en clôture de la 8e journée.

L’équipe dirigée par Ange Postecoglou, invaincue en championnat, a porté son total de points à vingt, soit deux de plus que les Citizens (2es) et un de plus que les Gunners (3es), adversaires dimanche (17 h 30) à Londres.