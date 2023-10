Football: Tottenham, vainqueur de Fulham, seul en tête de Premier League

Les Spurs, qui réalisent le meilleur début de saison de leur histoire depuis 1960, portent leur invincibilité cette saison à sept victoires et deux matches nuls et, avec 23 points, comptent désormais deux points d’avance sur Manchester City et Arsenal. Cette équipe, transfigurée par l’Australien Ange Postecoglu, arrivé cet été, a proposé un jeu léché avec des combinaisons rapides à une touche de balle dans les petits espaces qui ont déconcerté les Cottagers, réduits à de simples faire-valoir.