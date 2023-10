Football: Un choc au sommet sans vainqueur entre Bâle et Servette Chênois

Un choc au sommet qui a tenu toutes ses promesses. Samedi à Bâle, Servette Chênois et le FCB, premier et deuxième au coup d’envoi, n’ont pas réussi à se départager au terme d’une seconde période riche en rebondissements (2-2). Ce résultat permet au FC Zurich de prendre le fauteuil de leader grâce à sa victoire à Lucerne (0-3).

Duel tendu

Si Servette a dû attendre la 42e pour se créer sa première occasion de but avec une bonne frappe d’Imane Saoud, c’est aussi parce que le FCB était parfaitement en place. Kim Kulig, qui était assistante à Wolfsbourg (finaliste de la dernière édition de Ligue des championnes) avant de débarquer au bord du Rhin, avait parfaitement préparé ses troupes. Une équipe qui a mis les moyens cet été pour mettre un terme à la suprématie de SFCCF et du FCZ, avec le recrutement d’une dizaine de joueuses, la plupart en provenance de Bundesliga.

Troisième but de Mauron

Les deux équipes allaient alors se rendre coup pour coup, Clémaron trouvant le petit filet extérieur bâlois (55e), Melissa Ugochukwu voyant sa volée passer d’un rien à côté du poteau genevois (63e). Sandrine Mauron, admirablement servie par Therese Simonsson, pouvait inscrire dans l’enchaînement sa troisième réussite de la saison (64e). Malgré plusieurs opportunités de part et d’autre, le tableau d’affichage n’allait plus bouger, jusqu’à la 95e et un long ballon où Léonie Köster a devancé la sortie de Pereira pour le plus grand bonheur des 1045 spectateurs.