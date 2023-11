Megan Rapinoe dispute le dernier match de sa carrière

L’Américaine de 38 ans va tenter de soulever un trophée qui manque encore à son palmarès. La Ballon d'or 2019 a notamment remporté la Coupe du monde en 2015 et 2019. Elle a également été championne olympique en 2012. En club, l’athlète a réalisé le doublé Coupe-championnat lors de son passage à Lyon en 2013/14. Et, à trois reprises, elle a fini en tête de la saison régulière de NWSL avec l’OL Reign, la franchise basée dans la banlieue de Seattle. «C’est la fin rêvée, il ne reste plus qu’à gagner», s’est réjouie la footballeuse de l’année 2019, qui n’a encore jamais triomphé en play-off.