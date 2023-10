Football: Un ex-gardien du LS évacué sur civière à cause d’un pétard

Les dernières images de Mory Diaw à avoir fait le tour du web n’étaient vieilles que d’une grosse semaine. Et elles se voulaient particulièrement élogieuses. Exceptionnel lorsque Clermont est parvenu à tenir en échec le Paris Saint-Germain fin septembre (0-0), l’ancien gardien du Lausanne-Sport a pu apprécier par la suite plusieurs montages de ses parades à répétition mis en ligne par les internautes. Clermont n’ayant pas encore gagné cette saison, il trouve des raisons de se réjouir où il peut.

Mais dimanche, en déplacement à Montpellier, il n’y avait aucune raison de se réjouir. Et les images à faire le tour de la Toile à présent sont bien plus tristes. La lanterne rouge de Ligue 1 perdait 4-2 lorsque les arrêts de jeu de la rencontre ont débuté. C’est à ce moment qu’un supporter montpelliérain a jeté un pétard en direction du terrain. Pétard ayant atterri aux pieds du malheureux Mory Diaw.

Selon Prime Video, l’auteur de ce lancer absurde et irréfléchi a immédiatement pu être identifié et arrêté par la police. Pendant ce temps-là, Mory Diaw, sonné et visiblement touché dans son ouïe, est longuement resté allongé sur la pelouse, avant d’être évacué sur une civière. La rencontre a d’abord été interrompue. Les deux équipes sont ensuite rentrées aux vestiaires, avant que le match ne soit définitivement arrêté.