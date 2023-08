Football: Un grand pas en avant pour la carrière de Rieder

Le milieu, né à Berne. Urs Lindt/freshfocus

«Il est arrivé à YB à l’âge de quinze ans et quitte le club bernois en tant qu’international, double champion de Suisse et vainqueur de la Coupe: Fabian Rieder part en Ligue 1 au Stade Rennais.» Ainsi commence le communiqué de presse officialisant le transfert du natif de Berne en Bretagne, avec à la clé un contrat valable jusqu’en 2027. En plus des millions de la Ligue des champions, les Young Boys vont donc encore faire sauter la banque, en encaissant 15 millions de millions d'euros, soit la huitième plus grosse vente jamais réalisée par une équipe de Super League.

Le joueur, lui, a trouvé une formation qui sait parfaitement faire progresser et mettre en valeur les jeunes joueurs, avant de les céder encore bien plus cher à des équipes plus huppées. Cet été, Rennes a certes dépensé près de 60 millions d'euros lors du mercato, mais il en a surtout encaissé 140 (Jérémy Doku pour 60 mios à Manchester City, Lesley Ugochukwu à Chelsea pour 27, Lovro Majer à Wolfsburg pour 25…). Un mouvement perpétuel qui est devenu un vrai business model de l’autre côté du Jura et même dans le football moderne tout court.

«Nous laissons partir Fabian Rieder avec un œil qui rit et l’autre qui pleure, a imagé Steve von Bergen, le directeur sportif bernois. La manière dont il a évolué des juniors d’YB au niveau international mérite une grande reconnaissance. Cela vaut aussi pour son comportement jusqu’à son départ. Il a toujours tout donné pour YB et s’est comporté de manière exemplaire. Le package global avec le Stade Rennais convient à toutes les parties concernées. Nous sommes convaincus que Fabian Rieder continuera à faire parler de lui de manière très positive.»

«Ça a été six années formidables dans mon club de cœur, a quant à lui expliqué le joueur. Tout ce dont je rêvais en tant que petit garçon, j’ai pu le réaliser avec YB. Des amitiés s’y sont développées et elles vont bien au-delà du football. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui m’ont soutenu et accompagné tout au long de ma carrière. Bien que mon départ soit difficile, je me réjouis de relever le défi du Stade Rennais. La première impression est extrêmement positive. Rennes est un club remarquablement bien géré, avec des objectifs élevés. Je me sens prêt à m’imposer en Ligue 1!»