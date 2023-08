Football: Un supporter sauve une bourde du gardien d’Al-Nassr

Alors que le coup d’envoi de la rencontre entre Al-Nassr et Al-Taawoun venait d’être sifflé, le gardien de but saoudien Waleed Abdullah est passé tout proche de la catastrophe. Alors que le dernier rempart tournait le dos au jeu, l’esprit visiblement ailleurs, le ballon s’approchait dangereusement du but. Il a fallu qu’un supporter, placé derrière les cages, crie son nom pour l’alerter du danger, juste à temps pour éviter à Al-Nassr d’encaisser un goal dès le début de match. Le gardien lui doit une fière chandelle.