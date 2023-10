Football: Un «Valdo-Argentin» en équipe de Suisse?

Murat Yakin et l’équipe de Suisse ne sont pas forcément dépourvus au poste de latéral droit et la rumeur d’une sélection de Lucas Blondel interroge forcément, de notre côté de l’Atlantique. Entre Silvan Widmer, Edimilson Fernandes, Jordan Lotomba, Kevin Mbabu, Silvan Hefti ou encore Kevin Rüegg et Severin Ottiger, il y a de quoi voir venir… C’est surtout à gauche qu’un manque cruel de relève se fait sentir.

Cette saison, le joueur formé à l’Atlético de Rafaela a joué plus de 2000 minutes avec le Boca Juniors, l’un des plus grands clubs du continent, depuis son arrivée au club au mois de juillet dernier en provenance de Tigre. Il a, depuis, disputé 31 parties entre le Championnat et les diverses Coupes, pour trois buts et une passe décisive.