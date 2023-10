Europa League: l'AS Roma va faire tourner contre Servette

Romelu Lukaku et Paulo Dybala devraient être mis au repos contre Servette en Europa League.

À deux jours d’accueillir Servette FC à l'occasion de la deuxième journée d'Europa League, l’AS Rome traverse une période des plus compliquées. 13e de Serie A avec huit points en sept matches, José Mourinho a déclaré qu'il s’agissait là du pire début de saison de sa carrière.

Le Special One a déjà annoncé en conférence de presse que Paulo Dybala ne sera pas aligné. Régulièrement sujet à des pépins physiques, l’Argentin est mis au repos par précaution. L’attaquant de 29 ans a offert la victoire aux siens dimanche, en offrant deux passes décisives contre Frosinone (2-0).

Belotti en numéro neuf?

Romelu Lukaku devrait également être ménagé selon «Siamo la Roma». Arrivé cet été sous forme de prêt en provenance de Chelsea, le Belge connaît des débuts réussis dans la capitale italienne, auteur de quatre buts lors de ses six premiers matches. Le buteur pourrait être remplacé par Andrea Belotti, à la pointe de l’attaque romaine.

Au poste de gardien, Chris Bedia et ses coéquipiers devraient affronter Mile Svilar, qui gardera les cages à la place de Rui Patricio. En défense centrale, les trois habitués (Mancini-Cristante-Ndicka) devraient être reconduits estime «il Messaggero», accompagnés de Karsdorp et Zalewski en pistons. Au milieu, Bove et l’ancien parisien Paredes seront titularisés, tandis que Houssem Aouar a une chance de débuter aux côtés d'El Shaarawy en attaque.