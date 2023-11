Football: Une célébration mythique pour soutenir son neveu

Cette saison, il a déjà fait trembler les filets à cinq reprises et sa manière de célébrer ses réussites est ainsi davantage mise en avant que d’habitude. Parce qu’il faut le voir au moins une fois, tant ça peut paraître incongru. Après avoir battu le gardien adverse, John McGinn sprinte vers le public avant de faire un geste technique bien particulier et pas simple à réaliser (n’hésitez pas à essayer chez vous…): il retourne ses bras pour mimer une paire de lunettes.

Pourquoi? Le joueur l’explique très bien: «Mon neveu a une mauvaise vue, il doit porter des lunettes pour jouer au football et certains se sont moqués de lui. J’ai décidé que ça lui donnerait peut-être un peu de soutien de faire ce geste quand je marque. Alors maintenant il est content et ses coéquipiers font de même. J’espère que ça inspirera beaucoup d’autres enfants.»

«Beaucoup de gens avec qui je jouais quand j’étais plus jeune devaient porter aussi des lunettes. Et, à cet âge-là, ce n’est pas toujours facile. On se sent socialement un peu à l’écart. Voilà, ce que je fais, c’est juste une toute petite chose, un clin d’œil à mon neveu Jack. Et, comme ça a bien pris, je suis coincé avec ça! Mais j’espère quand même marquer encore plein de buts, pour pouvoir ressortir les lunettes à chaque fois!»