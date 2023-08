Football: Une pépite en sixième division anglaise

Twitter / @SouthShieldsFC

À la 68e minute du match, l’Anglais, pas attaqué par ses adversaires, a passé la ligne du milieu du terrain, balle aux pieds, le plus tranquillement du monde. Toujours pas inquiété, il a armé une frappe du gauche, depuis le rond central, de près de 50 mètres et qui a terminé sa course dans la lucarne du gardien adverse! De quoi donner le plein de confiance à son équipe, qui vient tout juste de jouer le 4e match de sa saison et qui doit encore en disputer… 42 autres.