Football: Vainqueur à Nyon, le FC Sion trouve toujours la solution

Drôle de fin pour une série. La Challenge League cherchait à tromper Timothy Fayulu depuis neuf périodes, sans grand succès. Et puis, venue de nulle part, une frappe de plus de 20 mètres de l’imprévisible Tiago Escorza a eu raison de la vigilance du gardien du FC Sion (48e, 1-1). Souvent irréprochable jusqu’ici, le Genevois pouvait s’en vouloir. Et Sion venait de concéder son premier but du championnat.