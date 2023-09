Football: Victor Osimhen et son agent vont au clash avec Napoli

Rien ne va plus entre Napoli et son attaquant nigérian Victor Osimhen. Dimanche dernier à Bologne, au terme d’un triste 0-0, Osimhen a poussé un coup de gueule lorsqu’il a été remplacé par Giovanni Simeone à la 86e minute du match, après avoir manqué un penalty. À sa sortie du terrain, il a ainsi refusé de serrer la main de son coach français Rudi Garcia et l’a même invectivé. Il a ensuite présenté ses excuses à Garcia et, selon les médias transalpins, Napoli ne devrait pas sanctionner Osimhen.

Cette publication n’a pas du tout été du goût du joueur et de son entourage. Agent d’Osimhen, Roberto Calenda a ouvertement critiqué cette manière de procéder. Il a même menacé de porter plainte contre le club napolitain: «Ce qui s'est passé aujourd'hui (mardi) sur le profil officiel de Naples sur la plateforme TikTok n'est pas acceptable. Une vidéo se moquant de Victor a d’abord été rendue publique, puis supprimée, mais seulement tardivement. Un fait grave qui cause des dommages très sérieux au joueur et s'ajoute au traitement qu’il a subi dernièrement, entre procès médiatiques et fausses nouvelles. Nous nous réservons le droit d'engager des poursuites judiciaires et toute initiative utile pour protéger Victor.»