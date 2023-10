FOOTBALL: Wembley, le fantôme de l’Italie et «l’effrayant» Bellingham

Action Images via Reuters

Le milieu de terrain a grandi plus vite que les autres depuis le 11 juillet 2021 où il a assisté impuissant, depuis le banc des remplaçants, à la terrible désillusion d’une finale perdue aux tirs au but, à domicile devant la Nazionale.

Entretemps, il est devenu l’atout-maître de Gareth Southgate en sélection et un tube planétaire au Real Madrid avec dix buts inscrits en dix matches depuis son transfert retentissant cet été en provenance du Borussia Dortmund, contre 103 millions d’euros. Ce joueur «très spectaculaire» et «très intelligent» a surpris jusqu’à son entraîneur, Carlo Ancelotti. «Il nous fait oublier qu’il a 20 ans», a constaté l’Italien.

«Il peut faire la différence. À un si jeune âge, avec la maturité, la qualité et l’agressivité qu’il a, il est effrayant.»

L’armoire à trophées a pris la poussière depuis, notamment à cause de l’Italie, mais les Anglais pensent tenir avec Bellingham un magicien capable de rattraper le temps perdu. «Il peut faire la différence. À un si jeune âge, avec la maturité, la qualité et l’agressivité qu’il a, il est effrayant», affirme son compatriote Kieran Trippier.

Southgate dispose à la fois de jeunes talents et de leaders d’expérience comme Harry Kane, le capitaine et buteur en chef (59 buts en 86 sélections, record national) qui a disputé une demi-finale de Mondial en 2018, une finale d’Euro en 2021 et un quart de Mondial en 2022.