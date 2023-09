Football: Xamax craque à la dernière minute en Coupe

Impossible bien sûr d’affirmer que ce seizième de finale de Coupe de Suisse aurait connu une issue différente puisqu’on ne jouait alors que depuis neuf minutes seulement. Mais ce qui est certain, c’est que ce Young Boys poussif et peu inspiré - avec, on l’espère pour lui, déjà un peu sa tête à la Ligue des champions - vu vendredi à la Maladière aurait certainement dû élever bien plus tôt son médiocre niveau de jeu pour assurer sa qualification.