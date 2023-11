Challenge League: Xamax concède le nul dans les arrêts de jeu

Dixième match sans victoire pour Uli Forte et Xamax.

Neuf matches sans victoire (4 nuls, 5 défaites, dont une élimination en Coupe), c’est terriblement long. C’est ce qu’avait cependant déjà dû endurer Xamax avant d’accueillir Wil. Un Xamax enfoncé dans une spirale négative et incapable d’en sortir, lui dont le dernier succès remonte toujours au 11 août, avec ce cinglant 4-0 infligé à Thoune, quand tout allait encore bien.

De toute sa pourtant longue carrière d’entraîneur, Uli Forte lui-même n’avait jamais connu pareille déboire… En face, il y avait ce FC Wil en chute libre, demeurant sur cinq revers consécutifs et de surcroît incapable d’inscrire le moindre but depuis le 22 septembre.

De ces deux rivaux mal en point, lequel allait connaître une embellie et, en retrouvant le goût de la victoire, s’éviter une crise? Ni l’un ni l’autre, ce nul des familles ne faisant les affaires de personne, en tout cas pas celles de Xamax.

Presque l'autogoal de l'année

Au cours d’une première période à sens unique, Xamax a souvent cru y arriver mais il a chaque fois manqué quelque chose au niveau du geste final. À l’image de Hautier, trop juste pour convertir en but un spectaculaire ciseau de Del Toro (39e). L’occasion la plus nette échut au même Del Toro quelques secondes plus tard quand celui-ci obligeait Hammeter à jouer des claquettes.