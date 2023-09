Challenge League: Xamax battu chez lui par Baden

En recevant Baden au lendemain du traumatisme vécu à Tourbillon (où Thoune, mené 2-0 et pour tout dire inexistant, a fini par s’imposer 3-2), Xamax avait l’occasion rêvée de réaliser une jolie – et en même temps symbolique – opération au classement. Les Neuchâtelois pouvaient revenir à la hauteur du FC Sion, qu’ils auraient même devancé à la différence de buts avant d’accueillir ces mêmes Valaisans en fin de semaine pour un derby qui s’annonce chaud bouillant en dépit des circonstances.

À la Maladière, Forte avait pourtant choisi d’effectuer cinq (!) changements par rapport au onze de départ qui ne lui avait pas donné satisfaction lors de la dernière journée. Autant de choix forts (Hajrovic, Aliu, Hammerich, Bakayoko sur le banc, Del Toro ménagé) mais risqués pour un brassage d’air et des hommes qui devait déboucher sur les premières titularisations en championnat de Campos, Hautier, Moulin et Abedini, Winkler retrouvant une place en défense qu’il avait déjà occupée à deux reprises.

But après 39 secondes

Après un enchaînement de situations chaudes devant la cage argovienne et un ballon de… 0-2 (18 e , tête de Muff), l’égalisation devait jaillir des pieds d’Hautier, à la réception d’un service du remuant Surdez. Face à ce Baden ayant revêtu une étrange tenue rouge et noir d’inspiration très xamaxienne, on pensait alors les Neuchâtelois enfin lancés. Erreur. Sur un ballon mal dégagé par Nsakala, leur défense centrale, manquant de réaction, trouvait moyen de se faire des politesses, ce dont pouvait profiter ce poison de Giampa.

Sifflets à la Maladière

Malgré une fin de match à sens unique et plusieurs ratés, dont ceux, peu banals, de Bakayoko (88e) et de Rapp (92e), on devait en rester là pour le plus grand bonheur d’un Baden à qui les Romands conviennent (avec 7 points pris contre eux!). Voilà longtemps qu’on n’avait pas entendu des sifflets à la Maladière.