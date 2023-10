Football: Xamax tient le leader en échec

Désireux de reprendre le fauteuil de leader après la victoire valaisanne la veille, les protégés de Lustrinelli ont été les premiers à se montrer dangereux devant les 3243 spectateurs présents à la Stockhorn Arena. Mais la frappe de Danilo Dos Santos s’est écrasée sur le montant de Theo Guivarch (6e). Le portier neuchâtelois a dû s’avouer vaincu quelques minutes plus tard, Koro Kone transformant un penalty (13e) consécutif à une faute de Fabrice Nsakala sur Justin Roth. Le 5e but de l’exercice pour l’ancienne gâchette d’Yverdon Sport.

Surdez frappe encore

Auteur d’un très bon début de deuxième période, Xamax s’est fait de plus en plus menaçant, avec des occasions pour Franck Surdez (49e) et Simone Rapp (53e). Profitant d’un mauvais dégagement de la défense bernoise, Surdez a tout de même fait parler son sens du but en rétablissant la parité à l’heure de jeu (61e). Le jeune attaquant de 21 ans a inscrit au passage sa 5e réussite de la saison.