Football: Xhaka: «Oui, c’est un match spécial pour moi»

«Tous les matches avec la Suisse sont particuliers pour moi, lance Xhaka. Certains le sont un peu plus que d’autres. Ici, c’est spécial, oui. Je suis né à Bâle, mais mes parents viennent d’ici et ils ont dû fuir à l’époque pour nous offrir, à mon frère et moi, de meilleures conditions de vie et un avenir en Suisse. Donc oui, c’est spécial. Mon père et mon oncle sont là pendant cette conférence de presse, la famille d’ici sera présente au stade ce samedi. C’est bien. Mais je suis là pour jouer un match de football contre le Kosovo. Et plus un match amical, comme à Zurich l’année dernière.»