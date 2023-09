Football: Xhaka régale, Liverpool dans le dur et des buts de folie en Ligue Europa

Le capitaine de la Nati a offert une magnifique passe décisive à Amine Adli, qui a conclu d’une jolie volée. Le prodige allemand Florian Writz avait inscrit le premier but quelques minutes plus tôt. Victor Boniface, révélation du début de saison, et Jonas Hofmann ont inscrit les 3e et 4e buts.

La soirée était plus compliquée pour Liverpool, qui a failli se faire surprendre en Autriche face au LASK (1-3). L’effectif de Jürgen Klopp, qui affichait un onze remanié, a concédé l'ouverture du score dès la 14e et n’a égalisé qu’à la 56e sur un penalty transformé par Darwin Nunez. Luis Diaz a soulagé son équipe sept minutes plus tard, avant que Mohamed Salah entre en jeu et marque le but du break (88e).