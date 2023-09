Football: Yamal fait une entrée fracassante dans l'histoire de l’équipe d’Espagne

À seulement 16 ans et 57 jours, le prodige du FC Barcelone est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts et à marquer un but avec l'Espagne, ce vendredi contre la Géorgie (1-7).

Lamine Yamal n’a pas manqué ses débuts avec l’équipe d’Espagne. AFP

À seulement 16 ans, le jeune prodige du FC Barcelone Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts et à marquer un but avec l'Espagne lors du match de qualification pour l'Euro 2024 contre la Géorgie, à Tbilissi, ce vendredi. Yamal est entré en jeu à la 44e minute à la place de Dani Olmo, lors de la victoire 7-1 de l'Espagne dans la capitale géorgienne.

Le jeune ailier du Barça, âgé de 16 ans et 57 jours, a ainsi dépassé le record établi par son coéquipier en club et en sélection Gavi, à 17 ans et 62 jours. En deuxième période, Yamal est même devenu le plus jeune joueur espagnol à marquer un but avec la Roja, d'une frappe enroulée du pied gauche (74e).

Sensation du début de saison en Liga, Lamine Yamal continue de battre des records de précocité: il était déjà devenu le plus jeune joueur du Barça à débuter en Liga, à 15 ans et 9 mois, et le plus jeune à être titularisé, face à Cadix en août.

Dans son sillage, l'Espagne a étrillé son adversaire pour prendre la 2e place du groupe A des éliminatoires pour l'Euro 2024. En balade, les joueurs de Luis de la Fuente ont plié l'affaire en première mi-temps, marquant quatre buts (22e, 27e, 38e, 40e) grâce à Alvaro Morata et Dani Olmo. L'attaquant de l'Atlético Madrid s'est offert un triplé en seconde période alors que la Géorgie avait réduit le score (47e), avant que Williams (68e) et Yamal n'ajoutent deux autres buts.

L'Espagne remonte ainsi à la 2e place de son groupe derrière l'Ecosse, avec 6 points en trois rencontres.