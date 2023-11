Football: YB n’a pas eu la moindre chance à Manchester City

Haaland a mis ses deux buts réglementaires avant d’être remplacé. AFP

L’avenir européen des Young Boys n’allait pas s’écrire ces deux dernières semaines, on le savait déjà au soir du tirage au sort, le 31 août dernier à Monaco. Le double affrontement contre les champions d’Europe et d’Angleterre, c’était pour remplir les caisses au Wankdorf et essayer de ne pas en prendre une au retour. Les Suisses n’ont pas pris une volée, mais ils n’ont pas tiré au but du match non plus…

Les Bernois joueront 90% de leur qualification dans trois semaines, sur leur pelouse, contre l’Étoile Rouge, battu dans le même temps à domicile par Leipzig (1-2), et ils le savaient déjà depuis un moment. Eux-mêmes ne semblaient de toute façon pas y croire à Manchester, à l’image de Camara, qui a demandé son maillot à Haaland sur le chemin des vestiaires à la pause. Ou de Lauper, bêtement expulsé à la 53e, lui qui avait déjà dû quitter prématurément les siens à Winterthour le week-end dernier.



Mardi, la troupe de Raphaël Wicky a tenu un quart du match, avant d’encaisser l’ouverture du score. Haaland a transformé un penalty concédé par… Lauper à la 23e, et c’était là le moindre mal pour des Bernois logiquement dépassés par les événements. Benito avait sauvé sur sa ligne devant Lewis sans trop comprendre comment (6e), et c’est encore, comme à l’aller, Racioppi qui a retardé l’échéance avec des parades de classe face à l’avance-centre norvégien (11e) et deux tentatives de Walker et Foden dans la même minute (17e).

Les Young Boys n’ont pas troublé le moins du monde la formation de Pep Guardiola, pas embêtée non plus par le forfait de Manuel Akanji, qui a renoncé, dos bloqué à l’échauffement, ou par la sortie sur blessure (encore) de Stones à la pause. Foden a classé l’affaire juste avant le thé (45e+1), sur une ouverture soyeuse de Grealish. Haaland a marqué en force à la 51e et Pep Guardiola a pu faire tourner son effectif.

Si la victoire sur le pré des Citizens ne faisait pas de doute, celle des supporters bernois en tribunes non plus. Les travées des stades mancuniens, comme l’Etihad ou Old Trafford pour United, sont la grande majorité du temps devenues aussi bruyantes que des églises désertes le dimanche matin. Tout ce qu’une équipe de pointe, en Angleterre, gagne en argent et en titre, elle a tendance à le perdre en frisson. À ce niveau-là, les quelque 2000 fans des champions de Suisse en ont donné pas mal. C’est toujours ça de gagné.



Manchester City - Young Boys 3-0 (2-0)

Ethiad Stadium, Manchester. Environ 53’000 spectateurs. Arbitres: Lambrechts (Be), De Weirdt/Monteny (Be).

Buts: 23e Haaland (penalty) 1-0. 45e+1 Foden 2-0. 51e Haaland 3-0.

Manchester City: Ederson; Walker (61e Phillips), Stones (46e Aké), Ruben Dias, Gvardiol; Lewis, Kovacic (80e Doku); Foden, Matheus Nunes, Grealish; Haaland (61e Bobb). Entraîneur: Pep Guardiola.

Young Boys: Racioppi; Janko (65e Blum), Amenda, Camara, Benito, Garcia (77e Persson); Niasse, Lauper, Ugrinic (88e Males); Elia (77e Ganvoula), Itten (65e Chaiwa). Entraîneur: Raphaël Wicky.