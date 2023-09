Football: YB s'incline face à Leipzig pour son entrée en Ligue des Champions

Belle performance de la part d'YB sur l'ensemble de la rencontre. Le but du 2-1 aurait clairement pu être évité par les hommes de Wicky alors que ceux-ci avaient frôlé le but quelques secondes plus tôt. En toute fin de match, Leipzig marque le 3-1 alors que tout le monde s'était déversé en attaque. Quelques regrets à nourrir por les jaune et noir.