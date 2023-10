Football: YB y a cru jusqu'à la 88e à Belgrade

Les Champions de Suisse ont fait un petit pas vers un éventuel printemps européen. Pas franchement bien payés il y a deux semaines contre Leipzig (1-3 à Berne), les hommes de Raphaël Wicky auraient pu pester contre le sort après leur première mi-temps de belle facture dans le mythique Stade Marakana, mais pas récompensée au tableau d'affichage. Ils ont fini par retourner le score en seconde période, avant de céder sous la pression d’une des plus belles ambiances du continent et d’être bien contents de marquer leur premier point.

Les Bernois n'avaient pas effectué un vilain début de match, sous les yeux de Novak Djokovic. Il n'y avait rien de génial, c'est sûr. Et on a même pu croire un temps que c'était solide. Males avait tiré juste au-dessus (4e), Monteiro avait dévissé une volée (23e) et le gaucher Garcia avait même alerté le portier Glazer d'une frappe du droit (27e). Comme Itten de la tête à la 41e ou encore Ugrinic en force (45e+6). De quoi éteindre le public phénoménal du Marakana.

Mais les Serbes, portés par un très remuant Ndiaye devant, ont marqué les premiers - et c'était tombé d’un peu de nulle part - et les derniers - et c’était un peu plus mérité. Le virevoltant sénégalais, d'une "Madjer" a d'abord permis à Racciopi de montrer qu'il avait ressorti ses réflexes niveau Ligue des Champions (5e). Le portier genevois n'a en revanche rien pu faire quand Bukari a tenté une frappe qui s'est transformée en centre puis en but (35e), puisque Ndiaye passait alors opportunément par là. Il n’était en revanche par tout blanc sur le 2-2 de la 88e, quand ce même Bukari l’a surpris au 1er poteau.